شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: استهداف نفق لعناصر إرهابية فى جبال مكحول وضبط وكرين بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت القوات العراقية والتحالف ضربة جوية استهدفت نفقًا يستخدم من قبل عناصر إرهابية فى جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان صادر عن مركز الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية نينا "أن قوات التحالف بالتنسيق مع القوات العراقية نفذت ضربة جوية دقيقة استهدفت نفقًا يستخدم من قبل عناصر إرهابية فى جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف "أنه تم إرسال قوة من قيادة عمليات صلاح الدين إلى الموقع المستهدف، حيث تبين أنه دمر بالكامل، فضلاً عن الأسلحة والمتفجرات التى كانت مخزونة فى النفق".

فى محافظة كركوك، تمكنت وزارة الداخلية العراقية من ضبط وكرين للإرهابيين فى قرية حسن الشلال إحدى قرى قضاء داقوق بداخل احداهما 23 عبوة ناسفة على شكل حاويات محلية الصنع و8 عبوات ناسفة وقد تم معالجة المواد المضبوطة.