القبض على اجانب وبحوزتهم كميات كبيرة من الخمور المستوردة بالخرطوم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ضبطت مباحث شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم (480) زجاجة خمر مستورد وكميات من مخدر القات والشاشمني بأحد أحياء شرق الخرطوم، وألقت القبض على متهمين.

وحسب إعلام شرطة ولاية الخرطوم فإن مباحث أمن المجتمع كانت قد رصدت معلومات عن نشاط أحد الأجانب في بيع وترويج الخمور المستوردة، وبتأكيد المعلومات، كلفت فريقاً للرصد والمتابعة أفضت عملياته للقبض على المتهم الأول بمنزله بحي القوز، وضبطت بحوزته (20) زجاجة ويسكي. ومن خلال التحري الميداني أرشد على المتهم الثاني (سوداني الجنسية)، وداهمت القوة مخزناً للخمور بمنطقة سوبا، ضبطت بداخله (480) زجاجة خمر جرى تحريزها وتدوين بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين.

وضبطت ذات القوة أجنبيين ينشطان في ترويج القات المخدر والشاشمني بحي أركويت شرق الخرطوم وعثرت على ثلاثة أكياس شاشمني داخل ركشة يستقلها المتهمان وبالتحري الدقيق وتفتيش منزلهما ضبطت أربعة جوالات من القات و (10)أكياس منه. وأقر المتهمان ببيع المخدرات بعدد من أحياء شرق الخرطوم، حيث دونت بلاغات جنائية ضدهما توطئة لتقديمهما للعدالة.

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