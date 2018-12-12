بعثة الهلال تصل تونس وتحل بالمرادي 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصلت بعثة فريق كرة القدم الاول بنادي الهلال إلى تونس ظهر اليوم، عبر رحلة استغرقت حوالي (7) ساعات بدأت من الخرطوم فجرا ثم القاهرة وصولا إلى تونس العاصمة، وقد حظيت البعثة الهلالية باستقبال طيب وكان في إستقبالها الجنرال حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بالنادي الأزرق، إضافة لممثل نادي الافريقي التونسي وأفراد من الجالية السودانية.

وقد حلت بعثة الهلال فور وصولها إلى تونس بفندق “المرادي قمرت” قبل أداء مرانها الأول عصر اليوم في العاصمة التونسية.

تجدر الإشارة إليه أن بطل الدوري السوداني سيواجه مساء الأحد المقبل مضيفه فريق الافريقي التونسي في مواجهة لحساب ذهاب مباريات الدور الاول لمسابقة دوري أبطال افريقيا، بينما سيكون لقاء العودة في الثالث والعشرون من الشهر الجاري بالجوهرة الزرقاء لتحديد هوية الفريق العربي الذي سيضمن بلوغ مرحلة المجموعات لمسابقة دوري ابطال افريقيا.