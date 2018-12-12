شهاب محمد - الخرطوم - مقتل 13 مسلحا جنوبي أفغانستان

الخليج 365:

تمكن الجيش الأفغاني، من قتل 13 مسلحا وإصابة 5 آخرين بجروح، خلال عمليات جرت بمنطقة ميزان المضطربة بولاية زابول جنوبي أفغانستان خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة الأفغانية، في بيان لها اليوم، إن العمليات العسكرية غطت أجزاء من منطقة ميزان، وتم خلالها تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، إضافة إلى العديد من الدراجات النارية الخاصة بالمسلحين.

ولم تعلق حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى، حتى الآن، على هذا النبأ.

روسيا اليوم