الدولار يتخطى حاجز ال65 جنيهاً للمعاملات النقدية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

هبط الجنيه السوداني، يوم الأربعاء مقابل الدولار الأمريكي في تداولات السوق الموازبة، وإنخفض لمستوى قياسي جديد لم تشهده البلاد من قبل.

وبدأ التراجع بوتيرة سريعة في قيمة الجنيه، بعد أيام من إعلان حكومة معتز موسى رئيس الوزراء تنفيذ تحرير جزئي للعملة، ورفع سعر الدولار إلى 47.5 جنيها في تداولات المصارف التجارية فيما يعرف بلجنة صناع السوق، ليستمر الهبوط يومياً حتى سجل الدولار رقماً قياسياً مقابل الجنيه يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية يوم الثلاثاء ، إن “أسعار الدولار بلغت 65 جنيها للتعامل النقدي و75 جنيها للتعامل بالشيكات، وإذا كنت ترغب في الشراء يجب أن تدفع أكثر من ذلك للحصول عليه”.

وأضاف متعاملون لصحيفة كوش نيوز ، أن السوق يشهد طلباً وإقبالا كبيراً ولافتاً على شراء الدولار، في تداولات الأسواق الحرة هذه الأيام، مع شح في المعروض من العملات الأجنبية مما يتسبب في الزيادة اليومية.

وقال تاجر عملة بالخرطوم لصحيفة كوش نيوز ( أكثر من 95% من المكالمات التي وردتني صباح الأربعاء، من زبائن يرغبون في شراء الدولار، وحتى لا أدخل في حرج معهم أغلقت هاتفي، والقليل جداً من يرغبون في بيع عملات أجنبية، والطلب العالي هو سبب الإرتفاع المستمر للدولار).

ويعاني السودان من أزمات في الخبز وشح في المحروقات التي تحظى بدعم حكومي كبير وكذلك صعوبة في الحصول على النقد من المصارف، مما شكل معاناة كبيرة للمواطنين .

يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 65.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 17.30 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 73.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الأحد 9 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 68.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الخميس 6 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 66.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

بنك السودان المركزي أعلن صباح يوم الأرباح 12 ديسمبر 2018 أسعار لجنة (صناع السوق) ، على أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.82 جنيه.