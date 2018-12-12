أمازون أليكسا يتيح لك متابعة ضغط دمك

بدأت شركة أمازون Amazon الأمريكية في التعاون مع Omron Healthcare التي تصنع أجهزة لقياس ومتابعة ضغط الدم، فيما يبدو بحثا عن طرق جديدة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الرعاية الصحية.

وحسب تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، يمكن الآن دمج جهاز قياس ضغط الدم من Omron الذي يباع حاليا على موقع التسوق الإلكتروني الخاص بـAmazon، في المساعد الصوتي أليكسا Amazon Alexa لمساعدة الأشخاص على التحكم في مرضهم المزمن بصورة أفضل.

وقال راندي كيلوج، الرئيس التنفيذي في Omron Healthcare: "لدينا حاليا المهارة الأولى لـ Amazon Alexa والتي تشمل توصيله بجهاز قياس ضغط الدم. إذا طلبت قراءة ضغط الدم، سيبحث لك المساعد الصوتي عن تطبيقنا".

ويمكن للمستخدمين ضبط النظام من خلال الاقتران بين جهاز Omron وتطبيق الهاتف الخاصة بالشركة. بعد ذلك يمكنهم طلب الاتصال من Alexa، وبعدها طلب نتائج أحدث قراءة لضغط الدم، أو حساب متوسط القراءات، أو مقارنة مستويات ضغط الدم التي تم قياسها في أوقات مختلفة على مدار اليوم. كما يمكن للمرضى أن يطلبوا من Alexa تذكيرهم بقياس ضغط الدم في حالة أنهم ينسون ذلك بصورة مستمرة.

وأشار كيلوج إلى أن فريقه يعمل عن كثب مع Amazon لتطوير هذه المهارة وتجربتها وإضافة مزيد من الميزات إليها.

وتتخذ الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات خطوات لدمج الصحة في العديد من قطاعاتها. وقالت إنه لدى أمازون فريق يتضمن عشرات الأشخاص الذين يركزون فقط على تطبيقات ذات صلة بالحالة الصحية بداية من الحمل حتى الأمراض المزمنة.

ولا تعتبر Omron Healthcare الشركة الوحيدة التي تبيع أجهزة لقياس ضغط الدم على موقع Amazon للتسوق الإلكتروني. وتعمل Amazon منذ أكتوبر الماضي مع شركة Arcadia Group لتقديم علامة حصرية لمنتجات الصحة المنزلية باسم Choice، وتشمل أجهزة قياس ضغط الدم والجلوكوز.