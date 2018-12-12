تفاصيل سد تنزانيا الذي ستشيده مصر

دبي - بواسطة محمد فارس تجرى، الأربعاء، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سد "ستيغلر جورج" في تنزانيا، بين الرئيس التنزاني جون ماغوفولي، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وستشهد مراسم التوقيع أيضا حضور محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، إلى جانب مالك المشروع، وهي وزارة الطاقة التنزانية، فيما تتولى شركتا "المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك" جهة التنفيذ. © Other-social media سيبدأ العمل في المشروع في يناير من العام المقبل

ويقع مشروع السد في منطقة "ستيغلر جورج" في تنزانيا، حيث يقع محور السد في منطقة "موروجورو" على نهر روفيجي.

وستمتد مدة تنفيذ المشروع 42 شهرا متتاليا، تشمل 6 أشهر لتجهيز الموقع.

ويهدف المشروع إلى توليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميغا-وات، لتوفير احتياجات الطاقة بدولة تنزانيا، فضلا عن التحكم في كميات المياه خلال فترات الفيضان، ومن ثم توفير الاحتياجات المائية اللازمة للدولة.

ويتكون مشروع السد من أعمال تصميم وإنشاء سدود للطاقة الكهرومائية، ومحطات كهرباء، بطول يبلغ 1025 متر، وارتفاع 130 متر، بالإضافة إلى إنشاء 4 سدود أخرى لتخزين المياه بأطوال 1.4 كم، 7.9 كم، 4.6 كم، 2.6 كم. وسيبلغ إجمالي مخزون المياه المتوقعة 33 مليار متر مكعب.

وسيبدأ العمل في المشروع في يناير من العام المقبل، على أن يتم افتتاحه عام 2022.

وتبلغ تكلفته 2.9 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 5 آلاف شخص بين مهندسين وعمال.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى، مساء الجمعة الماضي، اتصالا هاتفيا من نظيره التنزاني، استعرضا خلاله تطورات مشروع السد.