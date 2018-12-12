مصر تكشف تفاصيل سد تنزانيا: لن يؤثر على حصة السودان

وأشار المسؤول المصري إلى أن بلاده تدعم التنمية في دول الحوض بما لا ينتج عنه أية أضرار للجانب المصري.

وقال خلال مداخلة تلفزيوينة، إن مصر من خلال تعاونها مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل، تؤكد ترابط الشعوب من أجل تحقيق التنمية، خاصة عندما يكون هناك شريان واحد يربط بين الجميع مثل نهر النيل.

ولفت المتحدث باسم الري إلى أن هناك ثقة تامة في القدرات المائية في إنشاء المنشآت المائية الضخمة على الأنهار، مشدداً على أن سد تنزانيا الذي ستنفذه شركة "المقاولون العرب" المصرية لن يؤثر على حصتي مصر والسودان من مياه نهر النيل.

وتبلغ تكلفة إنشاء السد، 2.9 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 5 آلاف شخص بين مهندسين وعمال.

وأكد خفاجي، أن دور الوزارة في المشروع، جهة معاونة مثلها مثل الوزارت الأخري، مشيرًا إلى أن شركتي المقاولون العرب والسويدي هما الجهة المنفذة.

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وأضاف خفاجي، في تصريحات صحيفة، أن السد يعد رسالة واضحة للعالم كله أن مصر تدعم التنمية الأفريقية، موضحًا أن مصر ترفض الإضرار بأي دولة من دول المصب، مؤكدًا، أن السد لن يؤثر على أي من دول الجوار.

وكانت شركة "المقاولون العرب" المصرية، فازت في مناقصة لتصميم وبناء سد ستيجلر جورج الضخم والذي يجرى تأسيسه على ضفاف نهر روفيجي بتنزانيا.

ويبلغ ارتفاع السد 134 متراً، وطول بحيرة السد 100 كم، ومساحة بحيرة التخزين 1350 كم2، والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب، ويقام على ضفاف نهر الروفيجي، وهو نهر داخلي طوله 600 كيلو متر وإيراده يتراوح من 10 إلى 58 مليار متر مكعب سنويا.

وتعتبر تنزانيا، السد، واحدا من أهم المشروعات الوطنية لتوليد الطاقة، وتقدر تكلفة بناء السد، بنحو 3.6 مليار دولار، ويهدف إلى توليد الكهرباء بقدرة 2100 ميغاوات.