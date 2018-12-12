- 1/2
- 2/2
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، الإثنين الماضي، إن العمل في خط الغاز بين عمان وتل أبيب سينتهي في غضون أسابيع قليلة، بحسب موقع "رؤيا الإخباري".
YouTube.com
يبلغ طول الخط نحو 23 كم وقطره 36 سم وسيزود الأردن بـ 3.5 مليار مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل موجودة في مجلس النواب الأردني منذ قرابة العام، ولم تتم مناقشتها، حتى الآن. ووقعت شركة الكهرباء الأردنية، في عام 2016، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية اتفاقية تسري في عام 2019، لاستيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
شكرا لقرائتكم خبر عن خط الغاز بين عمان وتل أبيب في الخدمة قريبا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .