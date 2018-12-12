جمل يكسر رقبة راعيه في السعودية

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وخلال محاولة الجمل الإجهاز على راعيه، وصل أبناء صاحب الإبل في اللحظة المناسبة ليحولوا بينه وبين الراعي الغائب عن الوعي.
وتم نقل الراعي للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية ويعود لوعيه، ويتضح تعرضه لكسر في الرقبة من أنياب الجمل.
يذكر أنه جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات المتقدمة في العاصمة الرياض، لتلقي العناية اللازمة.
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