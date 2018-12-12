شكرا لقرائتكم خبر عن دستور الحمدين أكبر خدعة لسرقة حقوق القطريين .. إنفوجرافيك والان مع التفاصيل

يعتبر دستور الحمدين، أكبر خدعة تعرض الشعب القطري لسرقة حقوقه من قبل التنظيم الذي يعتمد على المجنسين في تنفيذ جرائمه وأهدافه .

ويكشف إنفوجرافيك خاص بـ"اليمن العربي" أبرز تلك الخدع التي تضمنها الدستور القطري، ومنها السلطة المطلقة التي كشفت تجاهل رغبات الشعب وقمعه .

كما يقوض الدستور الذي أعده تنظيم الحمدين، حرية تبادل السلطة، حيث شكل إنقلاباً وإقصاء لـ"آل ثاني" وحصر الحكم في أبناء حمد، الذي أنقلب على والده خليفة آل ثاني .

وقد أطاع دستور الحمدين بالمشاركة الشعبية التي يدعو إلى تطبيقها في البلدان العربية ويتخذها كحجة للتدخل في شؤون تلك الدول خدمة لتركيا وإيران .

كما تسبب هذا الدستور بإقصاء مجلس العائلة الحاكمة وتحول النظام إلى "الحاكم بأمره" صاحب السلطة المطلقة، وهو ما جعل تميم يعمل على نهب أموال الشعب القطري لدعم الإرهاب .