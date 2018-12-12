شكرا لقرائتكم خبر عن نواب في البرلمان الصومالي ينتفضون على فرماجو .. إنفوجرافيك والان مع التفاصيل

تقدم 92 نائباً في البرلمان الصومالي بمقترح للمطالبة بعزل الرئيس محمد عبدالله فرماجو على خلفية عدد من الجرائم والخروقات للدستور .

وبحسب إنفوجرافيك خاص بـ"اليمن العربي" فقد جاءت هذه المطالبة عقب تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وبعض الأقاليم .

وقد إستند النواب إلى إنتهاك فرماجو لأكثر من ثمانية بنود دستورية عليا، حيث يتهمون فرماجو بالتدخل المفرد في إدارة الأقاليم .

وقد بلغت الأزمة ذروتها بعد إقدام نائبا رئيس البرلمان الموالين لفرماجو على حل اللجنة المالية في البرلمان دون أي سلطة قانونية .