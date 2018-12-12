شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أدلة تكشف المخطط التركي ضد السعودية في قضية خاشقجي .. إنفوجرافيك والان مع التفاصيل

يكشف إنفوجرافيك خاص بـ"اليمن العربي" ستة أدلة تكشف المخطط التركي لتوريط المملكة العربية السعودية، بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول .

وتضمن الدليل الأول إقتراب سيارة ألفان بمجرد دخول خاشقجي إلى القنصلية من موقع مباشر تماماً .. فيما تمثل الدليل الثاني، بدخول خطيبة خاشقجي إلى السيارة الفان قبل إبلاغ الإعلام التركي بمدة زمنية وجيزة .

أما الدليل الثالث فتمثل بيوم إختفاء خاشقجي حيث لاحظ موظفين قادمين إلى القنصلية بالسيارة متوقفة على رأس الشارع وخروج أحد الأشخاص منها .

أما الدليل الرابع فهو حضور شركة إتصالات تركية قبل أيام إلى مقر القنصلية السعودية، والدليل الخامس كان تجول سيارة تابعة لدائرة التخطيط المدني في شارع القنصلية أكثر من مرة .

أما الدليل السادس فكان قبل مقتل خاشقجي، حيث لوحظ مرور مركبات مظللة بالأسود تمر أكثر من مرة في المكان .