شكرا لقرائتكم خبر عن باية محي الدين الأبرز.. عن ماذا بحث السعوديون اليوم؟ والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الأربعاء، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

باية محي الدين

احتفل محرك البحث العالمي جوجل، بعيد ميلاد الفنانة التشكيلية باية محي الدين «فاطمة حداد»، والتي ولدت في الثاني عشر من ديسمبر عام 1931 في الجزائر.

ووضع محرك البحث صورة باية بدلاً من شعاره الشهير، باية لم تكن معروفة داخل الجزائر والوطن العربي بل وصلت أعمالها التشكيلية إلى العالم.

تعتبر باية محي الدين واحدة من أفضل الفنانين التشكيليين في الوطن العربي، وتوفت في 9 نوفمبر 1998 في مدينة البليدة بالجزائر.

دانة الطويرش

علقت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش على الأخبار التي نشرت ببعض الصحف حول بدء الجهات الأمنية بالكويت التحري عن مصدر أموال عدد من الفاشينيستات بعد تضخم ثرواتهن مع وجود شبهة غسيل أموال بها.

وأوضحت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة – في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات”- أن الهاتف المحمول أصبح مصدر دخل للعديد من الأشخاص وهي منهم، لافتة إلى أنها تربح يوميًا 4500 دينار كويتي من الإعلانات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أي بإجمالي 135 ألف دينار كويتي شهريًا.

وأضافت دانة أن هذه المبالغ صافي ربحها من الإعلانات إلى جانب أرباحها من مساهمتها في بعض صالونات التجميل أو المطاعم كاستثمار تجاري مع آخرين، مشددة على أن هذه الأرقام غير مبالغ فيها وعادية.

ولفتت الطويرش إلى أن غالبية الشائعات التي تخص دخول الفاشينيستات سببها الغل والحقد والغيرة رغم أنها أرزاقهن التي قسمها الله لهن، مشيرة إلى أن الأرقام التي تربحها من الإعلانات ضعيفة جدًا مقارنة بما يتحصل عليه الأجانب.

باريس سان جيرمان

حجز باريس سان جيرمان الفرنسي مقعدا له في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه تسرفينا زفيزدا الصربي (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.

وأحرز أهداف الفريق الباريسي كل من، المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني، والمهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والمدافع البرازيلي ماركوس كوريا، والمهاجم كيليان مبابي، في الدقائق (10، و40، 74، و90) على الترتيب. بينما سجل المدافع الصربي ماركو غوبيليتش، عند الدقيقة 56 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "حديقة الأمراء"، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

واحتل باريس سان جيرمان بذلك المركز الأول في المجموعة الثالثة، برصيد 11 نقطة، وتأهل بالتالي إلى الدور ثمن النهائي للتشامبيونز ليغ.

في المقابل، تذيل تسرفينا زفيزدا (النجم الأحمر) قائمة المجموعة، برصيد أربع نقاط، وخرج من البطولة خاوي الوفاض.

برشلونة

فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التسجيل خلال لقاء فريقه برشلونة ضد توتنهام الإنجليزي، مساء الثلاثاء، حيث شارك لمدة نصف ساعة تقريبًا في المباراة دون أن يهز المرمى في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وتجمد رصيد النجم الأرجنتيني عند 6 أهداف، وهو نفس الرصيد الذي يملكه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، والذي يواجه برفقة فريقه أياكس أمستردام الهولندي.

وصعد البرازيلي نيمار للمركز الثالث بـ5 أهداف برفقة البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، والذي يملك بدوره فرصة الصعود للمركز الأول في حال تسجيله لهدفين أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، الأربعاء، كما يحتل المالي موسى ماريغا المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

وبرصيد 4 أهداف يتواجد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، والذي يلعب بدوره، اليوم الأربعاء، أمام يانغ بويز والإنجليزي هاري كين والبرتغالي رافائيل غيريرو لاعب بروسيا دورتموند والفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، والكرواتي أندريج كراماريتش، مهاجم هوفينهايم الألماني، والذي سيغادر المسابقة بعد لقاء فريقه أمام مانشستر سيتي.