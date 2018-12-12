شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: برنامج أداء الصحة ساهم في تقليل مدة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 -فريقالتحرير:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن برنامج أداء الصحة ساهم في تقليل وقت دخول المريض لأقسام الطوارئ بنسبة 18% من متوسط 30 دقيقة في عام 2017 إلى 25 دقيقة في عام 2018، وأن عدد المرضى الذين تم علاجهم في الطوارئ خلال 4 ساعات زاد بنسبة 140% مقارنة مع عام 2016، وكذلك تقليل مدة الانتظار للحصول على الموعد في العيادات الخارجية بنسبة 58% مقارنة مع 2016 – من متوسط 59 يوماً في عام 2016 إلى 25 يوماً في عام 2018، وأيضاً تقليل مدة الانتظار في العيادات الخارجية في الصحة النفسية من وقت الإحالة إلى الاستشارة للحالات غير الطارئة بنسبة 21%من 24 يوم في 2017 حتى 18 يوم في 2018، وتقليل معدل بقاء المريض في العناية المركزة بنسبة 16%.

جاء ذلك خلال حضوره، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المشاريع المتميزة لتحسين الأداء في مستشفيات الصحة، وقال عملنا على تطوير أداء المستشفيات على تحسين مستوى الخدمة والحمد الله نتج عنه تطوير كبير، وجدنا مثلاً فترة التنويم قلّت لأننا نهتم بصحة المريض بشكل أفضل وكانت تقريباً بمتوسط 6،7 أيام إلى 5،6 نتيجة وذلك طبعاً لزيادة مستوى الرضا من الشخص ما يحتاج فترة تنويم أطول، وكذلك استخدام كفاءة الأسرة بنسبة 20%.

وأكد أن البرنامج سجل نتائج كبيرة انعكست في مستويات قياسها على جودة وكفاءة الأداء للخدمات الطبية المقدمة في جميع المستشفيات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وارتقت بها لأفضل النتائج المأمولة للبرنامج، والتي أتاحت لنا معرفة مستوى الخدمات الصحية المقدمة حسب المعايير العالمية بالمقارنة مع المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وما يوليه ذلك من الاهتمام في إبراز دور الكفاءات القيادية والكوادر الطبية والفنية في الميادين الصحية، واستكشاف فرص التحسين المساهمة في رفع معيار قياس رضى المريض وتحسين تجربته من خلال تنمية الموارد البشرية والاستثمار في إدارة البيانات بالتقنيات المتقدمة.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة دأبت دوماً على توفير الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع وتحقيق أعلى مستويات الخدمة الطبية المقدمة في مختلف المجالات، وأنها لا تأل جهداً في دعم كل ما يحقق هذه الأهداف والسعي في استمرارية وفاعلية تحقيقها من خلال التوسع في نطاق الخدمة وشموليتها لجميع المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والتخصصية، والتكامل بينها وبين برامج التحول الوطني 2020م نحو تحقيق رؤية المملكة 2030م، حيث يُعد هذا البرنامج من البرامج المتميزة لتحقيق أهدافنا؛ فقد تحققت نسب مهمة في عدد من المؤشرات لمحاور الخدمات المقدمة في الطوارئ والعيادات وخدمات الرعاية في أقسام التنويم وغيرها من محاور الخدمات الصحية، التي بلغ بعضها مستويات مؤشرات عالمية.

وأضاف معاليه قائلاً طموحنا مستمر نحو تقديم الخدمات الطبية للأفضل، وحتى نصل بعون الله ثم بجهودكم المتضافرة بكافة المؤشرات إلى الأهداف المنشودة، وبرنامج أداء الصحة يعد هام لرفع كفاءة الأداء ومصدر بيانات هام لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها التجمعات الصحية والمديريات، ومنجم لاكتشاف الطاقات والكفاءات والقيادات وعملية تطوير وأحد أهم محاوره تنمية الموارد البشرية، وسيستمر دعمه لتحقيق أهدافه بالتوسع سواء في عدد المنشآت أو في مستويات الخدمة التي يشملها الرعاية الأولية، وكذلك التخصصية، بالإضافة إلى أنه سيتيح توفير مقارنات ومعايير لمستوى تقديم “الصحة” للخدمات سواء في المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

وأبان الربيعة أن البرنامج في حالة تكامل مع جهود الوزارة لخلق محاور قياس أداء موزونة، والمحاور الأخرى التي يتكامل معها: رضى المريض، وتحسين تجربته، الجودة والسلامة، وتطوير الكادر البشري، وكفاءة الاتفاق، وفيه فرص وأهداف لاستثمار الممكنات التقنية وإضافة ذكاء للبيانات التي توفرها منصات صحة وبرنامج موعد والنظام الإلكتروني الطبي HIS.

وعبر الدكتور الربيعة عن اعتزازه بالجهود المبذولة من قبل منسوبي الصحة للرقي بمستويات الخدمات الطبية المقدمة في جميع المستشفيات المرتبطة بالمديريات والتجمعات الصحية.

الجدير بالذكر أنه تم خلال الحفل تكريم أفضل خمسة مستشفيات في برنامج أداء وهي حسب الأفضلية.

H42- مجمع الأمل للصحة النفسية – المنطقة الوسطى، الرياض

H46- مجمع الأمل للصحة النفسية، المنطقة الجنوبية، جازان

H40 – مستشفى الملك فيصل الطبي المنطقة الغربية، الطائف

H17 – مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء المنطقة الشرقية، الأحساء

H64 – مستشفى القريات العام، المنطق الشمالية، منطقة القريات