شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تواسي ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة أختكم الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وقال سمو ولي العهد ” تلقيت نبأ وفاة أختكم الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة – رحمها الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب” .