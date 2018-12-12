العراق يقصف هدفين لتنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا

أعلن العراق، الثلاثاء، شن ضربات جوية على هدفين لتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية.

وبحسب البيان فإنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F16 العراقية اليوم، ووفق معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب - خلية الصقور الاستخباراتية ضربات جوية في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية".

وذكر البيان العراقي أنه "دكت طائراتنا هدفين الأول عبارة عن وكر يتواجد بداخله ٣٠ عنصراً من عصابات داعش الإرهابية كانوا يعتزمون عقد اجتماعا مهما للقيادات الإجرامية".

ولفت إلى أن "الهدف الثاني كان عبارة عن وكر يتواجد فيها ١٤ إرهابيا ممن يسمون بالانغماسين".

ووفقا للمعلومات الاستخبارية العراقية فإن "هذه الضربات قد دمرت الهدفين بالكامل، وعادت طائراتنا بسلام إلى أرض الوطن بعد أن حققت أهدافها المرسومة"، حسب البيان.