"العقبة 4".. تدريب عسكري مشترك بين الأردن ومصر

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى الأردن، الثلاثاء؛ للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب المشترك المصري الأردني "العقبة- 4"، والذي يستمر حتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويشارك في التدريب وحدات من القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي وعناصر من القوات الخاصة والمهندسين العسكريين في كل من جيش البلدين، ويأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، في بيان، إن خطط التدريب تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية، والتي تسهم في نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

واتخذ الجيش المصري جميع الإجراءات لتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول، استعداداً لبدء فعاليات التدريب.

وتدريب "العقبة -4" يأتي استكمالاً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها مصر والأردن بما يدعم علاقات التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

