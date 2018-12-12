الان تتابع شاهد بالفيديو: أضخم رحلة لهواه الصقور في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- بندر الروقي:

من أمام جبال طويق الشاهقة عاش الصقارة ومحبي الصيد أضخم رحلة للصيد والصقور بالسعودية. رحلة مختلفة في فكرتها، جميلة في تفاصيلها أولوية في حدوثها واختار لها منظموها (نادي الصقور السعودي) من نفوذ الرياض مقرا ولخمسة أيام زمنا جهزوا عدتها وعتادها واصطحبوا طيلة أيامها (الساطعة) ولياليها (الدافئة).

أكثر من 170 ألف من الرحالة والصقارة بين واحات طبيعية مختلفة حلقت في سمائها الصافية صقور الشاهين والجير واستعرضت بين جنباتها صقور الوكري والحرة.

من ساعات الصباح الأولى وحتى مغيب الشمس يتسابق الآلاف من الرحالة والصقارة كــ(هداد) الصقور ينتشرون في مساحة (14.700 م) و (راية التوحيد) تعلوهم خفاقة قبل أن يعانقوا جبال طويق الشامخة.

وعيونهم تتكحل بجمال الشاهين والحر وأيديهم تشارك في تزيين عيون (الجير والوكري ) بـ (برقع) الثبات والشموخ.

وما أن يسدل الليل ستارة حتى تبدأ ليالي السمر الدافئة بأبيات الشعر وقصص الأولين وحكايات الرواة يتسامرون بين واحات الصقور ويعقدون صفقات البيع والشراء ويقيمون المزادات ويدربون الصغار على محاكاة الصقور وشموخها، وبين هذه الفعالية وتلك عمد القائمون على الرحلة لزيادة الوعي بين عشاق الصيد بحقوقهم في ممارسة هواياتهم والمسؤوليات المترتبة عليهم والتحديات التي تواجههم لخلق بيئة صيد مثالية، تنطلق من أن هنالك مسؤولية وليس هواية عابرة.

هواه الصيد وجدوا في الرحلة الأضخم بتاريخ الصقور في السعودية مكانا لممارسة هوايتهم المتجددة بشراء السلاح المرخص للصيد عن طريق “الرماية” والتنوير برأي الأطباء المختصين واقتناء ما يحتاجون من عتاد لرحلات التخييم والسفاري البرية ومستلزمات الصيد المتطورة حول العالم والتي جلبت هذه المرة في واحة واحدة.

ولأن السعودية ملتقى الصقارة والرحالة وموطن أنواع الصقور الأكبر بالمنطقة والممر الرئيسي لبعض الصقور المهاجرة تهافتت 20 دولة لتكون ضمن هذه الرحلة التاريخية، بحضور 250 مشاركا قدموا بعتادهم (المختلف) وصقورهم (النادرة) لتوثيق مشاركتهم في البلد الذي تصنفه لائحة اليونسكو ضمن 11 دولة مربية للصقور بالعالم.

الرحلة ذات البصمة الأولى التي نظمها (نادي الصقور السعودي) نجح في تنظيمها بشكل غير مسبوق وتسجيلها كرحلة مشوقة منتظرة بشكل سنوي لهواه الصيد والصقور والرحلات البرية بالسعودية ومنطقة الخليج والعالم العربي.

ويعد إنشاء نادي الصقور السعودي بأمر ملكي تأكيد على قيمة ثقافية وتراثية مهمة في السعودية، ومن أهم أهداف النادي المعلنة “التنمية الثقافية والمحافظة على التراث”.

وذلك من خلال الاهتمام بهذه الهواية التراثية الأصيلة عن طريق إقامة أنشطة وفعاليات ومعارض تعمل على زيادة الإثراء بطريقة فاعلة تصل إلى فئة الشباب والمهتمين بهذه الهواية التراثية ونقل تلك الثقافة والهواية النبيلة للأجيال الحالية والمقبلة وجذبهم نحو تراث الآباء والأجداد بما يحمله من قيم عبر أحدث الطرق العلمية الجاذبة.