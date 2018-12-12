دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة براءة اختراع من تسلا لتسريع إنتاج السيارات بمساعدة الواقع المعزز

قدمت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الشهيرة، تسلا، براءة اختراع تتمحور حول استخدام تقنية الواقع المعزز في زيادة كفاءة انتاج وصناعة السيارات في مصانعها المختلفة، وقدمت طلب اعتماد لبراءة اختراعها للمنظمة العالمية للحقوق الفكرية.

وتعمل براءة الاختراع الجديدة على مساعدة العمال في رفع سرعة الإنتاج من خلال تقنية الواقع المعزز عن طريق وضع تصورات للمواد والتصميمات مما يسمح برؤية الوضع العام للمنتج خطوة بخطوة؛ بمعنى أخر، ستساعد تقنية الواقع المعزز مصانع تسلا على معرفة تفاصيل العملية دون اللجوء للقياسات وغيرها، فعند وضع شريط جلدي لقصه، فلن يحتاج العامل قياسه من كل الزوايا ليطابق المواصفات، حيث أن التقنية ستمنح تفاصيل القياس المناسب دون استخدام الأدوات التقليدية.

كما وستعمل التقنية على معالجة الصور والبيانات لتوفير معلومات نهائية عن مرحلة الإنتاج، وبالطبع سيتم كل ذلك عن طريق خوذ الواقع المعزز التي ستوفر كل المعلومات للعمال لمساعدتهم على الإنتاج، كما أنها ستحل بديل للخوذ الواقية التقليدية في المصانع.

الملخص من براء اختراع تسلا هو أن تقنية الواقع المعزز ستعمل على تسريع الإنتاج من خلال توفير حلول سريعة للأدوات التقليدية مثل القياس، مما سيزيد من كفاءة الإنتاج.

التدوينة براءة اختراع من تسلا لتسريع إنتاج السيارات بمساعدة الواقع المعزز ظهرت أولاً على عالم التقنية.