دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير جديد يشير إلى أن مبيعات ابل من هواتف الأيفون أكثر من المتوقع ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر تقرير جديد من بلومبرغ اليوم يؤكد على أن أكبر الشركات الموردة لشركة ابل Foxconn و TMSC قد سجلت إيرادات مرتفعة في شهر نوفمبر، وهو ما قد يشير إلى مبيعات جيدة من هواتف الأيفون على عكس التوقعات الأخيرة.

لم تكن نهاية عام 2018 هي الأفضل في تاريخ شركة ابل بالتأكيد، فالبرغم من عدم إعلان الشركة الرسمي عن الإيرادات والأرباح المسجلة من مبيعات الإصدارات الأخيرة من هواتف الأيفون، إلا أن الكثير من التوقعات التي نشرت خلال الفترة الأخيرة عن إنخفاض مبيعات هواتف الأيفون، أدت بالتأكيد إلى إنخفاض أسهم عملاق التكنولوجيا.

وقد ركز الكثير من المحللين على إنخفاض مبيعات ابل من هواتف الأيفون الجديدة مع خفض أوامر التوريد من شركة ابل لمكونات هواتف الأيفون، التي وصلت بهم في النهاية إلى وضع توقعات بإنخفاض حاد في مبيعات هواتف الأيفون خلال هذا الربع وهو ما أثر على قيمة أسهم الشركة التي انخفضت من 231 دولار إلى 165 دولار.

كما ارتكزت أول التوقعات على إنخفاض في مبيعات iPhone XR ومن ثم خفض الشركة أوامر توريد مكونات الهاتف، ثم توالت التقارير التي تضع التوقعات ذاتها عن مبيعات الأيفون.

ويعكس تقرير Bloomberg الجديد واقع جديد لمبيعات الإصدارات الأخيرة من هواتف الأيفون، حيث ارتكز التقرير الجديد على أرباح أكبر الشركات الموردة لابل وهما Foxconn وTMSC، حيث سجلت كلا الشركتين إرتفاع في الإيرادات خلال شهر نوفمبر وصل إلى نسبة 5.6%، لذا قد تكون التوقعات السابقة لمبيعات iPhone XR غير دقيقة في النهاية.

كما أشار التقرير إلى أنه حتى إذا صحت التوقعات بإنخفاض مبيعات هاتفiPhone XR، فإن التسعير المرتفع لهاتف iPhone XS المميز سيؤدي بالتأكيد إلى تعويض شركة ابل عن إنخفاض مبيعات الهواتف الأقل تكلفة، لذا قد يضطر الكثير من المحللين في المستقبل إلى التركيز على إيرادات وأرباح ابل كبديل للتركيز على عدد الوحدات المباعة من هواتف الأيفون.

المصدر

هذا الموضوع تقرير جديد يشير إلى أن مبيعات ابل من هواتف الأيفون أكثر من المتوقع ظهر على التقنية بلا حدود.