دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحديث أوفيس على نظام ماك ليدعم الوضع الليلي واستيراد الصور من الأجهزة الأخرى

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لحزمتها المكتبية، أوفيس، وذلك على نظام تشغيل ماك الذي تطوره آبل، لتوفر من خلال التحديث الوضع الليلي التي تحدثت عن إطلاقه في السابق، وكذلك مزايا أخرى لتسهيل بيئة العمل على تطبيقات أوفيس لنظام ماك.

وستبدأ حزمة أوفيس دعم الوضع الليلي أو المظلم التام كما هو الحال مع نسخة موهافي من نظام ماك، مما يجعل جميع زوايا التطبيق مظلمة دون أي وجود للون الأبيض كما هو الحال في السابق، وبالطبع يمكن تغيير ذلك بتفعيل الوضع العادي للنظام.

وبعيدًا عن الميزة الأوضح المتمثلة في الوضع الليلي، فإن مايكروسوفت ستدعم تطبيقات أوفيس بميزة “Continuity Camera” الخاص بأجهزة آبل، وهو ما يعني إمكانية استيراد الصور إلى تطبيق بوربوينت بشكل مباشر من أجهزة آيفون وآيباد دون الحاجة لنقلها للماك.

وبجانب استيراد الصور، فإن تطبيق بوربوينت سيجلب معه أداة جديدة للتدقيق اللغوي والنحوي، وبالطبع فإن تلك الميزة ستكون مختلفة من لغة إلى أخرى، لكنها مفيدة جدًا لتفادي الأخطاء العابرة.

التدوينة تحديث أوفيس على نظام ماك ليدعم الوضع الليلي واستيراد الصور من الأجهزة الأخرى ظهرت أولاً على عالم التقنية.