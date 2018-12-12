دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Puma تعيد إطلاق حذاء الركض RS-Computer بمميزات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Puma عن إعادة إطلاق حذائها الرياضي المميز RS-Computer، الذي تقدمه في عدد محدود ومميزات جديدة للمستخدمين.

أطلقت شركة Puma الإصدار الأول من حذاء الركض RS-Computer في عام 1986، والذي جاء برقاقة حوسبة مدمجة بداخله تعمل على تسجيل المسافات التي يقطعها المستخدم، والسعرات الحرارية التي يتم حرقها، ومن ثم يمكن للمستخدمين ربط الحذاء الرياضي بأجهزة حاسب IBM، أو Apple IIE لإظهار البيانات التي تم تسجيلها.

واليوم تعيد Puma إطلاق هذا الحذاء الرياضي مع مميزات أكثر وعدد محدود للمستخدمين، حيث تقدم حذاء RS-Computer الجديد بنفس التصميم المميز للإصدار الأصلي لكن مع ميزة جديدة في مقياس للتسارع ثلاثي المحاور، ومؤشرات LED، إلى جانب منفذ USB C للشحن، كما يدعم الحذاء الآن تقنية البلوتوث للإتصال اللاسلكي بالهاتف.

ومن المقرر أن تطلق Puma عدد 86 زوج من الأحذية الرياضي فقط للبيع في برلين، طوكيو، لندن من خلال متاجر Puma ومنافذ بيع KITH أيضاً، حيث من المقرر أن تتوفر للبيع غداً 13 من شهر ديسمبر.

يذكر أن Adidas أطلقت أيضاً حذائها الرياضي Micropacer قبل عامين من إطلاق الإصدار الأول من RS-Computer، والذي جاء بميزة تسجيل المسافات المقطوعة، والسعرات الحرارية التي يتم حرقها، وذلك من خال مستشعر مايكرو عند إصبع القدم اليسرى، كما عمل الحذاء على عرض البيانات من خلال شاشة في واجهة الحذاء.

المصدر

هذا الموضوع Puma تعيد إطلاق حذاء الركض RS-Computer بمميزات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.