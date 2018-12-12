شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية ترفض "الكيان المشترك" لإدارة مدينة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكك وفد الحكومة الشرعية المشارك في المباحثات اليمنية بالسويد، في جدوى اقتراح قدمته الأمم المتحدة، يقتضي بتشكيل "كيان مشترك" لإدارة مدينة الحديدة بعد انسحاب الميليشيات المسلحة والقوات العسكرية منها.

وقال مروان دماج عضو وفد الحكومة الشرعية إلى مشاورات السويد، في تصريح خاص لقناة العربية الاخبارية اليوم الأربعاء - إن الاقتراح سيخلق مشاكل قانونية ومؤسساتية ولن يكون قابلا للتنفيذ، بل سيخلق صعوبات إضافية حول مرجعية هذا الكيان وصلاحياته.

أضاف دماج أن الحكومة متمسكة بوجوب انسحاب الميليشيات المسلحة من المدينة وتقترح إعادة تموضع القوات المسلحة في معسكراتها، وأن تتولى أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية إدارة أمن المدينة.

ويذكر أن مشاورات حثيثة تتواصل في ريمبو بالسويد، بشأن كافة القضايا القائمة وهي إضافة إلى الوضع في الحديدة، تعز ومطار صنعاء والوضع الاقتصادي والإطار التفاوضي.