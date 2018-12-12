طرابلس — سبوتنيك. وقال شاهد عيان إن محتجين اقتحموا مقر رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس. وأضاف لوكالة "سبوتنيك": "محتجون من أسر الشهداء والمصابين اقتحموا مقر رئاسة حكومة الوفاق الوطني، في طرابلس". وتابع: "جرى إخلاء مقر حكومة الوفاق في ليبيا من العاملين فيه".

شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يقتحمون مقر رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .