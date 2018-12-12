الأطراف المتحاربة في اليمن تتفق على إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية

القاهرة- سبوتنيك وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن "الاتفاق تضمن إعادة فتح مطار صنعاء الدولي كمطار داخلي في المرحلة الأولى، على أن يكون التفتيش في مطاري عدن وسيئون الدوليين".

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وأشار إلى أن "النقاشات لا تزال جارية بشأن صلاحية منح تأشيرات المغادرة والوصول، في ظل اختلاف حول ما إذا ستكون في صنعاء أم في مطاري عدن وسيئون".

وكانت سفيرة اليمن في هولندا والسويد والنروج، سحر غانم، قد ذكرت أن هناك بوادر موافقة من جانب جماعة "أنصار الله" حول السماح بتفتيش الطائرات في مطار عدن، الذي يقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

وأوضحت غانم، في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا تم الاتفاق حول تفتيش الطائرات في مطار عدن، "هذا هو هدفنا، ليس اتفاقا نهائيا، لكن يبدو هناك بوادر موافقة غير مؤكدة".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.