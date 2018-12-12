ليبرمان يطالب بموقف حازم تجاه قطر

نشر أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن أحد الأسباب الحقيقية وراء دفعه للاستقالة، كان تحويل الأموال القطرية إلى حركة "حماس" في قطاع غزة.
وكتب ليبرمان في التغريدة، قائلا: "نقل 15 مليون دولار من الأموال القطرية كان أحد الأسباب الرئيسة لتقديمي الاستقالة من منصبي كوزير للدفاع. عارضت خلال تواجدي في الحكومة تحويل الأموال القطرية إلى غزة، واعترض عليه، الآن أيضا".
وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإغلاق أنبوب المال القطري، الذي يمول الإرهاب ضد مستوطني إسرائيل ـ على حد وصفه.
وكانت قطر قد نقلت إلى حركة حماس في غزة ما يزيد عن 30 مليون دولار، على دفعتين، الأولى كانت مطلع الشهر الماضي، والثانية وصلت القطاع مطلع هذا الشهر.
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