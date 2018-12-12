مقتل طفلة وإصابة 28 آخرين بتفجير سيارة مفخخة في ريف حلب

أنطاكيا — سبوتنيك قال مصدر محلي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "طفلة قتلت وأصيب 28 آخرون بتفجير سيارة مفخخة في مدينة إعزاز بريف حلب"، مضيفا أن "التفجير ألحق أضرارا مادية بمدرسة وتجمع لمستشفى عام والمنازل في المدينة". وتابع المصدر "أصابع الاتهام تشير إلى وحدات حماية الشعب".

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