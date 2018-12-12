جرحى وأضرار مادية بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز السورية

أعزاز/ عمر كوباران/ الخليج 365

جرح عدد كبير من المدنيين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي حلب السورية.

وقال مراسل الخليج 365، أن السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من المشفى الأهلي في أعزاز، و أسفر عن وقوع عدد كبير من الجرحى لم يتبين عددهم حتى الآن.

وأدى الانفجار كذلك إلى خروج مستوصف عن الخدمة فيما تلقى المشفى الأهلي اضرارا في جدرانه ونوافذه.



ووصلت طواقم الدفاع المدني إلى مكان الانفجار بعد دقائق من الانفجار، وما تزال الطواقم تعمل على إزالة مخلفات الانفجار، فيما رفعت قوات الشرطة في المنطقة التدابير الأمنية في محيط مكان الانفجار

ولم تتبنَ أي جهة المسؤولية عن الانفجار حتى لحظة إعداد الخبر.