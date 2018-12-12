التقاعد تستغني عن طلب التعريف بالمعاش ببطاقة إلكترونية

الخليج - واس

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد بطاقة إلكترونية للمستفيدين من المتقاعدين، حيث تتيح هذه البطاقة للمستفيد التعريف بهويته بصفته مستفيداً من متقاعد للاستفادة من العروض والمزايا التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويمكن للمستفيد استعراض هذه البطاقة من خلال تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية وتسجيل الدخول, ومن ثم الضغط على أيقونة بيانات, وبعد ذلك الضغط على عرض بطاقة مستفيد لعرض البطاقة.

ويأتي إطلاق هذه البطاقة, تسهيلاً على المستفيدين واستغناءً عن طلب التعريف بالمعاش لإثبات هوية المستفيد المعمول به مسبقاً عند رغبته في الاستفادة من العروض المقدمة من القطاع الخاص، حيث أصبحت البطاقة الآن في متناول المستفيد بعد تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية.

يذكر أن هذه الخدمة تأتي تماشياً من استراتيجية المؤسسة 2022, التي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.