إنشاء كيان من الدول الـ7 المشاطئة لـ #البحر _الأحمر.. بينها #السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية وافقت الدول المشاطئة للبحر الأحمر في اجتماعها اليوم، على إنشاء كيان يضم الدول السبع المشاركة في الاجتماع، وهي: السعودية، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، والأردن. ويهدف هذا الكيان إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.

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