التعليم تكشف عن مفاجآت المناهج الجديدة بـ #الفصل_الدراسي المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة التعليم، عبر مقطع فيديو، إطلاقها سلسلة تطوير المقررات الدراسية ابتداءً من الفصل الدراسي القادم، وتشمل: الإملاء، والخط، ومهارات التفكير الناقد، والفلسفة، والقانون… وغيرها. ‏

وحول هذا الموضوع أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات التعليم الدكتور محمد الزغيبي أن أول الأشياء الجديدة هو عودة الإملاء والخط للمرحلة الابتدائية في الفصل الدراسي الثاني، وستكون البداية من الصف الثالث الابتدائي.

وأضاف الدكتور “الزغيبي” أن بقية السنوات الدراسية في المرحلة الابتدائية ستكون العام القادم، وأن المقرر الجديد ليس مجرد كتاب مدرسي فقط، وإنما فيه رسوم متحركة للأطفال، مع وجود تطبيق يساعدهم على ممارس الإملاء والخط، لافتاً إلى أن كل النصوص التي يتضمّنها الكتاب الجديد مأخوذة من رؤية المملكة 2030؛ حتى يعيشها الجيل الحالي من الآن.

وعن مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة الذي سيطبّق على طلاب المرحلة الثانوية كشف “الزغيبي” أن الكتاب عبارة عن نسخة عربية يطبق في أكثر من 60 دولة حول العالم، ويتكون من 4 مكونات رئيسية؛ كتاب للطالب، ودليل للمعلم، ودليل للأسرة، ودليل للمتدرب.

وأبان “الزغيبي” أنه سيتم إقرار مادة متخصصة في مبادئ القانون على جميع طلاب المرحلة الثانوية بعنوان “القانون في حياتنا”، مقدماً هدية للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة يساعدهم في الاستعداد للاختبارات؛ عبارة عن شروح للدروس وحل للأسئلة في مادتي الرياضيات ولغتي للفصل الدراسي الأول، مع إطلاق بنك ضخم من الأسئلة على المنصة وعلى تطبيق يحتوى على أكثر من 100 ألف سؤال لكل المواد والمراحل الدراسية.

في سياق متصل، نوه “الزغيبي” بجهود الشباب والشابات السعوديين الذين عملوا على تطوير تلك المناهج، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يعملون على 7 أشياء سيعلن عنها في بداية العام الدراسي المقبل.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وبحضور مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي قد دشن برنامج مهارات التفكير الناقد والفلسفة لمعلمي ومعلمات المهارات الحياتية في التعليم الثانوي “نظام المقررات”، لتكون بذلك إحدى مواد المرحلة الثانوية الإثرائية التي يبدأ تدريسها ابتداءً من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

فيما بدأت شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم في تأهيل أكثر من 200 معلم ومعلمة، و34 مشرفاً ومشرفة لتطبيق البرنامج في 200 مدرسة ثانوية، على فترتين تدريبيتين انطلقت الأولى من 4-6 ديسمبر 2018م، والثانية من 9-11 ديسمبر 2018م في مدينة الرياض؛ لتمكين المتدربين من تأهيل الطلاب لاكتساب مهارات التفكير الناقد وتنمية مهاراتهم العقلية في طرح الأسئلة، ومعالجة المفاهيم، والبناء المنطقي للحجج مع الاستعانة بخبراء دوليين لتنفيذ البرنامج.