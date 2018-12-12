“سلمان للإغاثة” يوزع 270 كرتونًا من التمور بمخيم الدشوش في #مأرب

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الخليج - واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 270 كرتونًا من التمور في مخيم الدشوش بمحافظة مأرب يستفيد منها 1,620 فردًا، وذلك ضمن إجمالي المخصص للمحافظات اليمنية والبالغ 3,000 طن تمور.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 301 مشروعًا.
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