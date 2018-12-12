شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: عودة مادة «الخط والإملاء» للمناهج الابتدائية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت وزارة التعليم، خطة جديدة لتطوير المقررات الدراسية، موضحة أن تنفيذ الخطة يبدأ اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل.
وكتب الحساب الرسمي لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إطلاق سلسلة تطوير المقررات الدراسية اعتباراً من الفصل الدراسي القادم وتشمل الإملاء والخط ومهارات التفكير الناقد والفلسفة والقانون وغيرها”.
وقال وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، “امتدادا لجهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية وتحسين مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية، فقد أطلقنا المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناهج لغتي والتي تم تخصيصها للصفوف الأولية”.
وأكد وزير التعليم، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، “أنه يتم تجريبها حالياً في ٤٠ مدرسة ابتدائية ( بنين وبنات)”.
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