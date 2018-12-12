تفاصيل مقتل مدير أمن ولاية "ريزة" التركية

أعلنت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، مقتل مدير أمن ولاية "ريزة" التركية، ألطوغ وردي، إثر تعرضه لإطلاق ناري من قبل أحد أفراد شرطة البلاد.

وكشف والي ريزة التركية، كمال تشبر، في مؤتمر صحفي، أن مدير الأمن قتل إثر تعرضه لإطلاق ناري في مبنى أمن الولاية.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن مصادر أمنية قولها إن شرطياً يعمل في قضاء "درة بازاري" في ولاية ريزة، هو من قام بمهاجمة مدير الأمن.

وكانت وسائل إعلام تركية قد كشفت في وقت سابق اليوم أن مدير أمن ريزة وشخصين آخرين أصيبوا إثر تعرضهم لإطلاق نار.

تفاصيل الواقعة ركزت عليها وسائل إعلام تركية رسمية، حيث نقلت عن مصادر أمنية قولها إن "الشرطي جاء إلى مبنى مديرية الأمن وترك هاتفه الجوال وسلاحه في الاستعلامات، ودخل غرفة المدير والتقى معه لفترة قصيرة ثم غادر المكتب".

ووفقاً لرواية المصادر الأمنية فإن "الشرطي أخذ هاتفه وسلاحه من الاستعلامات، وركض مسرعاً إلى مكتب مدير الأمن وأطلق النار عليه وعلى مدير شؤون الموظفين أرجان بولاط، وحارسه يغيت جان كوكصال، اللذين كانا في المكتب"، لافتة إلى أن "الجاني التقى مدير الأمن بخصوص موضوع نقل مكان عمله"، معلنة في هذا الصدد أنه "جرى توقيفه".