دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لهذا نجح المتسللين في إختراق وحدة PlayStation Classic! ظهر على التقنية بلا حدود.

لم يبذل المتسللين الكثير من الجهد لإختراق وحدة الألعاب الجديدة من سوني PlayStation Classic، ويرجع ذلك للتصميم الذي إختارته الشركة لوحدة الألعاب الكلاسيكية والذي تضمن مفتاح فك تشفير التعليمات البرمجية لوحدة الألعاب.

ترقب الكثير من المستخدمين وحدة ألعاب سوني الكلاسيكية التي تقدم تجربة ألعاب مميزة تختلف عن الألعاب المتطورة في وحدات الألعاب الجديدة، ولقد إنطلقت بالفعل وحدة ألعاب PlayStation Classic بتصميم كلاسيكي مميز إلا أن سوني لم تبذل الكثير من الجهد لحماية هذه الوحدة من المتسللين.

لم تكن عملية إختراق وحدات PlayStation Classic صعبة بالنسبة للكثير من المتسللين ويعود ذلك إلى تصميم الوحدة الذي أدرج فيه مفتاح فك تشفير البرامج الثابتة على الوحدة بشكل مباشر، حيث إستطاع الكثير من المتسللين إستخدام الأدوات اللازمة للحصول على مفتاح فك تشفير البرامج وإختراق الوحدة بشكل سلس.

وقد كان من المتوقع أن تعمل سوني على تخصيص مفتاح للشفرة حصري على الشركة لمنع إختراق المتسللين للبرمجيات الخاصة بالوحدة، وذلك من خلال تعليمات برمجية خاصة تقدم حماية أفضل لوحدة الألعاب.

أيضاً أشار تقرير Ars Technica إلى أن متسللي yifanlu نجحوا بالفعل في تشغيل ألعاب PS1 على وحدة ألعاب PlayStation Classic ومنها لعبة Spyro وذلك من خلال مشغل أقراص، كما يعمل المتسللين في الوقت الحالي على تشغيل مزيد من برامج المحاكاة على وحدة الألعاب، لتتيح تشغيل مزيد من الألعاب لاحقاً.

كما علق متسللي yifanlu أن هذه الوحدة لا تدعم أي من مستويات الحماية على الإطلاق، حيث يمكن لمستخدمي وحدة الألعاب تشغيل مزيد من الألعاب إلى جانب الألعاب المتضمنة في الوحدة بشكل سلس، وقد بدأ بالفعل yifanlu في تجربة تشغيل ألعاب مثل Crash Bandicoot 1، وTony Hawk وبعض الألعاب الأخرى الخاصة بوحدة PS1.

المصدر

هذا الموضوع لهذا نجح المتسللين في إختراق وحدة PlayStation Classic! ظهر على التقنية بلا حدود.