شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: نتائج جهود تشكيل حكومة ستظهر خلال اليومين المقبلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء إن الجهود لحل أزمة تشكيل الحكومة في البلاد ستؤتي ثمارها خلال اليومين المقبلين.
وبعد سبعة أشهر من الخلافات السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، تدخل عون في العملية وحذر من "كارثة" إذا باءت جهوده بالفشل.
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: نتائج جهود تشكيل حكومة ستظهر خلال اليومين المقبلين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .