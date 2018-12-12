شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سنتوجه بمذكرة لمجلس الأمن احتجاجا على تهديدات اغتيال "عباس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، اقتراب إنجاز مذكرة رسمية احتجاجية على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي للرئيس محمود عباس باغتياله والاعتداء على المؤسسات الوطنية سيما وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" واقتحام قبة الصخرة في القدس، سيتم توجيهها إلى رئيس مجلس الأمن ومن ثم مجلس الأمن عبر الرئيس وإلى الأمين العام ورئيسة الجمعية العامة من قبل بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء كل ذلك.

وأشار منصور - في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الأربعاء - إلى اجتماع لمجلس السفراء العرب في نيويورك غدا لتقييم تجربة مشروع القرار الأمريكي بإدانة المقاومة الفلسطينية والذي فشل في الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك استعدادا لأية هجمة جديدة تقوم بها الادارة الأمريكية ضد قرارات الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق باستلام الرئيس عباس لرئاسة مجموعة ال 77 والصين.. قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إن هناك زيارة للرئيس الفلسطيني لاستلام هذا الموقع وقيادة فلسطين لهذه المجموعة الدولية المكونة من 134 دولة بما فيها الصين، مؤكدا استمرار التحضيرات لهذه المراسم بداية العام القادم.

وبخصوص إعادة طرح طلب دولة فلسطين كاملة العضوية في مجلس الأمن، أشار منصور إلى أن هذا الموضوع بحاجة لتسعة أصوات كحد أدنى وهو ليس بالأمر السهل في ظل العداء الأمريكي غير المسبوق لفلسطين في الأمم المتحدة.

وأضاف أن الاتصالات مستمرة ومكثفة بشأن إعادة طرح هذا الطلب مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والخمس دول التي ستصبح أعضاء مع بداية العام القادم.