شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقوم بمناورات بمزارع شبعا اللبنانية وتمتد حتى الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، سماع دوى انفجارات متتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقال موقع "النشرة" اللبنانى، إن انفجارات ضخمة سمعت داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. وأعقب الانفجارات تحليق كثيف للطيران الإسرائيلى فى المنطقة، وأشار المراسل إلى أن الجيش الإسرائيلى أطلق منطادا عسكريا فى المنطقة. فيما أكدت تقارير إعلامية لبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقوم بمناورات عسكرية فى مزارع شبعا تمتد إلى الجولان المحتل. كان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن يوم الثلاثاء 4 ديسمبرالجارى، عن إطلاقه لعملية "الدرع الشمالى" من أجل البحث عما قال إنها "أنفاق عابرة للحدود" وتدميرها، وهى تقع شمالى البلاد وقد يستخدمها "حزب الله" اللبنانى فى حروبه المستقبلية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقوم بمناورات بمزارع شبعا اللبنانية وتمتد حتى الجولان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .