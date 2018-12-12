أردوغان يعلن عن عملية عسكرية جديدة في سوريا خلال يومين

شهاب محمد - الخرطوم - تركيا تبني قاعدة بحرية جديدة في البحر الأسود

الخليج 365:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن عملية عسكرية جديدة في سوريا خلال يومين.

أنطاكيا —سبوتنيك. وقال أردوغان إن “عمليتنا شرق الفرات تبدأ خلال يومين”.

وأكد الرئيس التركي عزمه البدء بالعملية العسكرية في منطقة شرق الفرات، التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سوريا، خلال أيام.

وقال أردوغان في كلمة خلال قمة الصناعات الدفاعية بأنقرة، اليوم الأربعاء: “سنبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة العملية العسكرية في شرق الفرات وهدفنا ليس الجنود الأميركيين وإنما الإرهابيين”.

وأضاف أردوغان: “أكملنا تحضيراتنا للعملية العسكرية في شرق الفرات بينما نوجه التحذيرات اللازمة حول ذلك”.

وأضاف أردوغان أنه لم يعد هناك تهديد لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، وأن “ما يذكر في هذا الخصوص مجرد أقاويل لا سند لها”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن “هناك حديث عن استمرار داعش في مساحة تقدر بـ150 كم، وإذا كان الأمر كذلك فنحن مستعدون”.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت تركيا عمليتها العسكرية “غصن الزيتون” في منطقة عفرين السورية، ضد منظمات إرهابية.

سبوتنيك