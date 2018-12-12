خبر حزين لجماهير الهلال ..نزار حامد يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم

شهاب محمد - الخرطوم - نزار-حامد الخليج 365 : كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها متوسط ميدان فريق الهلال اللاعب نزار حامد عن إصابته بقطع في قضروف الركبة، الأمر الذي يؤكد غياب اللاعب عن الملاعب لفترة زمنية طويلة، يتوقع أن تمتد حتى نهاية الموسم الانتقالي الحالي.

وكان اللاعب نزار حامد قد تعرض لﻹصابة في مباراة هلال كادوقلي الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، ولم يستطيع إكمال شوط اللعب الأول بسبب الإصابة التي تعد بكل المقايس خسارة لنادي الهلال الذي يتأهب لمواجهة الافريقي التونسي عشية الأحد المقبل في ذهاب الدور الاول لمسابقة دوري ابطال افريقيا.

ومن المنتظر أن يكمل القطاع الرياضي بنادي الهلال بالتنسيق مع المكتب التنفيذي اجراءات سفر اللاعب لجمهورية مصر العربية لمقابلة الاخصائي وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للعلاج.

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