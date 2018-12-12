ادب المريخ.. بقلم محمود الدرديري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*علي الرغم من المشاكل والخلافات التي تضرب البيت الاحمر من الداخل. وعلي الرغم التناحر الكبير بين ابناء البيت الواحد. تبقي هنالك خطوط حمراء تتعلق (بالكيان) الاحمر لا يُمكن تجاوزها باي حال من الاحوال

*يتفق الجميع علي ان أي انتصار للزعيم علي المستطيل الاحمر. هو انتصار (للنادي) في المقام الاول وقبل ان ينسب لأي شخص اخر

*وكذلك الحال مع الهزائم والنتائج السلبية وخسارة البطولات. فهي تمس الكيان الاحمر وتحرق مئات بل الاف القلوب التي تعلقت حباً بأشرف الالوان

*من منطلق هذه (الثوابت) التي لا تقبل التأويل او التحريف. يبقي الرفض حاضراً وبشدة لكل من (يتمني ويحلم) بهزيمة الاحمر وخروجه من التنافس المحلي والعربي والافريقي (نكاية) في مجلس المريخ الحالي. لان الهزيمة وخروج الاحمر من الموسم خالي الوفاض. تقلل كثيراً من قدر النادي قبل ان تمس اعضاء المجلس

*فالمجلس الحالي سيرحل من ديار الزعيم قبل نهاية الشهر الاول من العام 2019 بأمر من (جاء بهم). ولن يحملوا معهم الانتصارات الحمراء. كذلك لن تُنسب لهم الهزائم والانكسارات

*لكل ذلك يبقي كل من يتمني (هزيمة الاحمر) والخروج العربي والافريقي عبارة عن (مريض نفسي) يحتاج للعلاج بشكل عاجلاً غير اجل. لان أدب المريخ علمنا ان الانتصارات تُنسب (للكيان) والهزائم كذلك

*ولو كانت البطولات والانتصارات تُنسب للشخصيات. لما ارتبط كاس مانديلا (باسم الزعيم) ولأكتفي الجميع بربط كاس مانديلا برئيس النادي الذي تحقق في عهده ذلك الانجاز. نفس الامر ينطبق علي بقية (البطولات الجوية) التي حصل عليها الاحمر. وكان اخرها كاس سيكافا للأندية قبل اعوام عديده

*لكل ذلك يجب ان يعلم كل من (يتمني وينتظر) هزيمة الزعيم (نكاية) في شخصيات بعينها. ان يتقي الله في نفسه اولاً ويتذكر انه يشجع (كيان) يعشقه الملايين. ولا يشجع فلان او علان حتي يتمني رؤية الزعيم (منكسراً) لينام قرير العين هانئاً

في السنتر

*نتمنى ان (تتسارع) خطوات مجلس المريخ تجاه إجازة النظام الاساسي وانعقاد الجمعية العمومية من اجل اختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في المرحلة القادمة

*لا نُريد إضاعة المزيد من الوقت في الاهتمام بما لا يُقدم او يؤخر من اجل ضمان الاستمرارية في مقاعد الادارة اطول فترة ممكنة

*نحمد الله ان هنالك (حراك) جماهيري كبير تجاه نيل العضوية. من شأنه ان يجعل الجمعية العمومية القادمة هي اول جمعية عمومية (حقيقية) تُعطي المجال لابناء المريخ من اجل تقرير مصير النادي دون وجود اطراف خارجية لا تعلم شيئاً عن تاريخ ومكانة هذا النادي العظيم

*وإنعقاد جمعية عمومية (محترمه) وتشبة اسم وتاريخ نادي المريخ من شأنها ان تشجع الجماهير علي نيل العضوية في مقبل الاعوام حتي يستمتعوا بالممارسة الديموقراطية داخل الديار الحمراء

*بالنسبة لي فإن واحده من اهم اسباب عزوف الجماهير عن نيل العضوية يتعلق (بالغياب الطويل) للجمعيات العمومية عن ديار المريخ. واكتفاء اهل الاحمر بالاستسلام (للتعيينات الحكومية) في مجالس الادارات. مما قتل الرغبة في اكتساب العضوية بالنسبة للجماهير طالما انهم لا يستطيعون ممارسة حقهم في تقرير مصير ناديهم

*لذلك ننتظر من مجلس المريخ الحالي إكمال خطوات الاصلاح الإداري الذي كان من اهم النقاط التي ارتكز حولها حديث (60%) من اعضاء المجلس الحالي في دخولهم للمجلس المنتخب الاخير والذي تحول بين ليلة وضحاها إلي مجلس (وفاق)

*وعلي الرغم من ان اعضاء المجلس المنتخب الاخير قد اختاروا (مصالحهم الشخصية) ووافقوا علي (اغتيال) الديموقراطية من خلال الموافقة علي الدخول ضمن (قسمة الكعكة) مع مجلس الوزير

*إلا اننا مازلنا ننتظر منهم الايفاء بالوعد الذي قطعوه علي انفسهم بتسليم الادارة (لمجلس منتخب) من المنتظر ان يظهر في ديار الزعيم نهاية الشهر القادم

*ولن نقبل باي (تماطل) او محاولات لكسب المزيد من الوقت للبقاء علي مقاعد الادارة اطول فترة ممكنه. ولن ننتظر منهم اكثر من تحديد موعد قاطع لإجازة النظام الاساسي وعقد الجمعية العمومية

*كذلك اتمني ان يتذكر رئيس المجلس الوفاقي انه يُدير (نادي محترم) لا يُمكن ان (يمتن) عليه أي شخص مهما علا شأنه

*ما هو المغزى الحقيقي من تقديم محمد الشيخ مدني استقالته (اكثر من مره) وسحبها مره اخري والعودة لمواصلة العمل الاداري في النادي كأن شيئاً لم يكن؟

*هل يعتقد ود الشيخ ان المريخ يقف عليه وان مغادرته لكرسي الرئاسة تعني (إغلاق) ابواب النادي إلي الابد في انتظار عودته من جديد علي ظهر (جواد ابيض) من اجل إنقاذ المريخ؟

*يا عزيزي المريخ اكبر من ان يُمارس عليه أي شخص (الدلال). فإن اردت انت ومن معك المغادرة نهائياً فباب المريخ (يفوت جمل) وسيُكسر خلفكم (الف وعاء) لا محالة

اخر الكلام

المريخ اسم كبير (استصغره) اهله.