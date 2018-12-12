نائب: رئيس البرلمان اللبناني متفائل بشأن تشكيل الحكومة قريبا

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وأكد النائب على بزي للصحفيين في تصريحات بثها التلفزيون إن بري قال إن هناك مساعي جدية لتشكيل حكومة، وأن تفاؤله ينبع من تدخل الرئيس ميشال عون في العملية خلال اليومين الأخيرين، حسب "رويترز".

وأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الثلاثاء، تدخله من أجل الوصول إلى تشكيل للحكومة في بلاده.

وأضاف الرئيس اللبناني أن لبنان لا يستطيع تحمل أخطار عدم تشكيل حكومة وإذا لم تنجح الجهود لذلك ستكون كارثة، حسب "رويترز".

وقال عون في مؤتمر صحفي، اليوم: "نحن نقوم بمبادرة لكي تنجح، ولازم أن تنجح لأن إذا لم تنجح هناك كارثة… لنحكيها بكل صراحة، وهذا سبب تدخلي وإن شاء الله تنجح".