العسكريون الروس والإسرائيليون يبحثون عمل قناة الاتصال المباشرة مع قاعدة حميميم

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال المباحثات جرى مناقشة المشاكل الملحة للأمن في منطقة الشرق الأوسط، والوضع في سوريا، وكذلك عمل قناة الاتصال المباشرة بين قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا، ومركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي من أجل منع وقوع حوادث خطيرة تهدد حياة العسكريين الروس والإسرائيليين، وتم الاتفاق على استمرار التواصل".
© Sputnik . Natalia Seliverstova
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي، يوم السبت الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العملية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية.
وأكد بوتين ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، وعلى أهمية التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، على ضوء عمليات الجيش الإسرائيلي على طول الخط الشمالي مع لبنان، مشددا على ضرورة تحسين التعاون الروسي الإسرائيلي عبر القنوات العسكرية.
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