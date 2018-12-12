توقعات بتوفيرها 35 ألف فرصة... المنطقة الصناعية الروسية في مصر تطلق بحلول 2022

القاهرة — سبوتنيك. وقال بوميغالوف، متحدثًا في جلسة نقاش "روسيا — أفريقيا" في المعرض التجاري الأفريقي: "من المفترض أنه من الآن وحتى عام 2022 سنطلق المرحلة الأولى من المشاريع، والتي ستشمل 100 هكتار، ولاحقاً حتى عام 2026 — 160 هكتارًا آخرًا، ثم 265 هكتارًا أخرى [حتى 2030 ]".

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وأشار إلى أنه "ربما يكون بوتيرة أسرع، اعتماداً على عدد الشركات الروسية التي ستكون مهتمة بهذا"، وأن المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيكون لها شكل "حديقة مدينة" مع المنشآت الصناعية.

وأضاف بوميغالوف أنه "تم تطوير مفهوم مخطط لتطوير الموقع… ومن المفترض أنه ستكون هناك مدينة بشكل حديقة في هذه المنطقة مع وجود مؤسسات صناعية". وتابع بهذا الصدد: "في الوقت الحالي يفترض أن المنطقة ستقسم إلى قسمين: موسكو وسان بطرسبرغ، في حين أن هذا مجرد مفهوم ما زلنا نطوره… يجب أن تكون منطقتنا خضراء وممتعة للعمل بها".

جدير بالذكر أن روسيا ستقوم بإنشاء منطقة صناعية ولوجستية حديثة في منطقة قناة السويس، بما في ذلك صناعة الأجهزة، وصناعة الأخشاب، وشركات الأدوية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من المخطط جذب استثمارات في هذه المنطقة بقيمة حوالي 7 مليارات دولار، لخلق أكثر من 35 ألف وظيفة جديدة. وأشار إلى أن المنتجات المصنعة في هذه المنطقة من الممكن توفيرها للسوق المصرية وبلدان أفريقيا والشرق الأوسط.

وكان وزير التجارة والصناعة المصري وقع مع نظيره الروسي، في أيار/ مايو الماضي بموسكو، اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويهدف المشروع لتشكيل مجموعة صناعية مع خدمات لوجستية مريحة لترويج المنتجات إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.