انتهاء هرب مستمر لإرهابيين في العراق

وأعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بناء على معلومات استخبارية تتمكن من إلقاء القبض على اثنين من عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة القادسية الأولى.

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وأضاف المركز، أن العنصرين من ضمن ما يسمى بالخلايا النائمة وصادرة بحقهما مذكرة قضائية بقضايا إرهابية.

ونوه مركز الإعلام الأمني العراقي إلى أن العنصرين جرى تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وعلى صعيد متصل، صرح الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان أورده مركز الإعلام الأمني وحصلت مراسلتنا على نسخة منه، اليوم، بإن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تلقي القبض على متهم يعمل مع عصابات "داعش" الإرهابي منتمي إلى ما يسمى ولاية نينوى.

وأوضح معن، أن عملية إلقاء القبض، تمت بجانب الكرخ في بغداد بجهد استخباري تمثل في ملاحقة المتهم في أكثر من مكان حتى ألقي القبض عليه واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

يحتفي العراق منذ الاثنين الماضي العاشر من الشهر الجاري، بالذكرى السنوية الأولى لإعلانه التحرر بالكامل من سيطرة عصابات "داعش" الإرهابية، على مناطق متفرقة من محافظات "نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار"، في الشمال والغرب، بتقدم كبير وبطولات حققتها القوات العراقية بمختلف صنوفها وبدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، والمقاتلين من الحشدين الشعبي والعشائري.