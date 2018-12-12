مؤتمر رابطة العالم الإسلامي ينطلق الأربعاء تحت شعار "الوحدة الإسلامية"

تنطلق فعاليات مؤتمر رابطة العالم الإسلامي "الوحدة الإسلامية - مخاطر التصنيف والإقصاء"، غدا الأربعاء، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة، وذلك بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة للتصدي لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي.

المؤتمر الذي يقام في مكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفتتح أعماله غدا الأمير خالد الفيصل آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة ستشارك في المؤتمر؛ بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة للتصدي لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي.

وأشار العيسى إلى أن المؤتمر، الذي يقام يومي الأربعاء والخميس، يستهدف إيجاد قنوات للتواصل بين أتباع المذاهب الإسلامية لبناء جسور الثقة والتفاهم والتعاون على المشتركات الإنسانية الجامعة، ومحاصرة الخطاب الطائفي والمتطرف.

وقال العيسى إن المؤتمر يسعى أيضًا إلى جمع كلمة العلماء والدعاة، وتقريب وجهات النظر بينهم، والتأكيد على مسؤوليتهم في توحيد صف المسلمين، ونشر قيم الوسطية وتعميق أواصر التآخي والتآلف بين المسلمين ونبذ خطاب العداء والفرقة، وبحث مسألة الخصوصية المذهبية وثقافة الاختلاف.

وبحسب العيسى، فإنه ستتم مناقشة معوقات الوحدة الإسلامية والدعاوى الطائفية الرامية لبث التكفير والتطرف والفكر الطائفي، والشراكة الحضارية مع غير المسلمين؛ وسُبُل مواجهة الإسلاموفوبيا.