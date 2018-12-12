عون يحذر من كارثة في لبنان حال عدم تشكيل حكومة وسط توترات مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، إنه سيتدخل في الجهود المتعثرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة محذرا من أن البلاد ستواجه "كارثة" إذا فشلت هذه الجهود.

وتأتي تصريحات عون التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في وقت وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترات على خلفية إطلاق إسرائيل عملية عسكرية لكشف أنفاق مليشيا حزب الله التي تمر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال عون في مؤتمر صحفي نقلته شاشات التلفزيون "نحن نقوم بمبادرة لكي تنجح، ولازم أن تنجح لأن إذا لم تنجح هناك كارثة.. لنحكيها بكل صراحة، وهذا سبب تدخلي وإن شاء الله تنجح".

واتهم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، ، مليشيا "حزب الله" بتعطيل تشكيل الحكومة.

وقال الحريري، في مؤتمر صحفي، إن "هناك جهات لا تريد للبنان أن يرى النور"، معربا عن أسفه في أن تضع مليشيا "حزب الله" نفسها في موضع عرقلة الحكومة.

وأضاف: "لا أخفي عليكم أنني كنت غير راضٍ عن كثير من معايير وشروط تأليف الحكومة"، مؤكدا أن "من يريد مصلحة الوطن لا بد أن ينفتح على كل الأفكار".

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على رفضه تعطيل البلد أو الدستور أو شلّ المؤسسات، لافتا إلى أن "الحكومة جاهزة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته لتسيير شؤون البلاد".

وأكد الحريري أن كل الاستقرار الذي تم التوصل إليه في مسار تشكيل الحكومة جاء "بسبب اتفاق الطائف".

وفي تغريدة له على "تويتر" قال الحريري: "الدستور يعطي حق تشكيل الحكومة للرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية فقط، وليس معهم أي شخص ثالث".

وأضاف، في تغريدة أخرى، أن "الحكومة حاجة وطنية وأمنية واجتماعية، ولا يوجد أسهل من تأليفها إذا عدنا للأصول، وهذه المهمة لدي ولدى فخامة الرئيس".