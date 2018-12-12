أردوغان: سنبدأ عملية عسكرية في شرق الفرات في غضون أيام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أن بلاده ستبدأ عملية عسكرية في شرق الفرات في سورية في غضون أيام قليلة.

واعتبر أردوغان أن هذا من شأنه تسهيل التوصل لحل سياسي في سورية.

ونقلت وسائل إعلام تركية عنه القول في فعالية تنظمها وزارة الدفاع في أنقرة :"تم اتباع تكتيك مماطلة لا يمكن إنكاره في منبج من جانب الولايات المتحدة، وما زال متبعا في الوقت الراهن".

يأتي هذا غداة إعلان وزارة الدفاع الأمريكية إقامة "نقاط مراقبة" شمالي سورية على الحدود مع تركيا، وذلك رغم معارضة الجانب التركي.

وكانت تركيا أعربت عن قلقها إزاء الخطة الأمريكية بهذا الشأن، واعتبرت أنها تهدف إلى حماية مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.