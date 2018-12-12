"وان بلس" تطلق نسخة خاصة من هاتفها باسم مكلارين

كشفت شركة وان بلس OnePlus الصينية المصنعة للهواتف الذكية عن نسخة خاصة من هواتفها خصصت باسم شركة مكلارين McLaren البريطانية المصنعة للسيارات.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الأولى لهاتف مكلارين McLaren الجديد الذي أطلق عليه اسم OnePlus 6T McLaren.

ووفقا للموقع الأمريكي، فإن هاتف OnePlus 6T McLaren صنع بإمكانيات فريدة، والتي كشف عنها خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلون رسميون عن شركة OnePlus وشركة مكلارين McLaren.





ويتمتع هاتف مكلارين McLaren الجديد من OnePlus ببطاقة ذاكرة بحجم 10 جيجا بايت، وقدرة بث وتصوير الفيديوهات بدرجة نقاء 4k بإمكانية بث 60 frames في الثانية الواحدة.

ذلك بالإضافة لقدرة خارقة على إعادة الشحن في وقت قياسي، حيث يستغرق فقط 30 ثانية فقط لإعادة شحن بطاريات الهاتف بنسبة 100%، وهو ما دفع خبراء موقع "موتور وان" لوصف الهاتف الاستثنائي بأنه يمثل النسخة المكلارين خارقة السرعة بين الهواتف الذكية.

ومن المقرر طرح الهاتف الجديد OnePlus 6T McLaren بكميات محدودة في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا بتكلفة 699 دولارا، على أن يطرح بكل من الهند والصين مطلع عام 2019 المقبل.